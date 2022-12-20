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Сегодня, 14:07

Marca: Роналду перейдет в «Аль-Наср» в конце декабря

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср», сообщает Marca.

По информации источника, Роналду в скором времени отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта. В «Аль-Насре» ожидают, что форвард прибудет в расположение клуба в конце декабря.

37-летний нападающий подпишет контракт до июня 2025 года и будет получать 200 миллионов евро за сезон.

Португалец находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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