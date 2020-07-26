Панченко покидает «Динамо»
21:08
Как стало известно «СЭ», «Динамо» сегодня известило форварда Кирилла Панченко о том, что с ним не будет продлен истекающий контракт.
До этого такие же решения были приняты в отношении защитника Романа Нойштедтера и хавбека Оскара Хильемарка.
30-летний Панченко провел в «Динамо» четыре года, сыграл 103 матча и забил 37 голов. (Константин Алексеев)
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