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Панченко покидает «Динамо»

21:08
Кирилл Панченко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Панченко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» сегодня известило форварда Кирилла Панченко о том, что с ним не будет продлен истекающий контракт.

До этого такие же решения были приняты в отношении защитника Романа Нойштедтера и хавбека Оскара Хильемарка.

30-летний Панченко провел в «Динамо» четыре года, сыграл 103 матча и забил 37 голов. (Константин Алексеев)

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