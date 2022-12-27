«Нижний Новгород» считает Горлова основным кандидатом на пост главного тренера команды

Основным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» является Артем Горлов, сообщает «РБ Спорт».

Последним тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, который на данный момент работает с «Локомотивом».

В настоящее время 35-летний Горлов работает в «Енисее». Специалист возглавил красноярскую команду летом 2022 года, после ухода Вадима Гаранина в «Сочи».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 17 матчей.