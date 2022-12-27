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Сегодня, 22:56

«Нижний Новгород» считает Горлова основным кандидатом на пост главного тренера команды

Виталий Косик
Корреспондент
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Основным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» является Артем Горлов, сообщает «РБ Спорт».

Последним тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, который на данный момент работает с «Локомотивом».

В настоящее время 35-летний Горлов работает в «Енисее». Специалист возглавил красноярскую команду летом 2022 года, после ухода Вадима Гаранина в «Сочи».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sklonyayutsya-k-kandidature-gorlova/
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