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Сегодня, 23:04

Дмитрий Булыкин: «Пиняев стал для меня открытием года в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал для него открытием года в РПЛ.

«Как в сборной, так и в чемпионате России Пиняев стал для меня открытием года. Еще понравился Сычевой. Мне нравятся нападающие, которые много забивают. Приятно, что в России появляются такие бомбардиры, но пример Агаларова отрицательный. Надеюсь, у него все наладится», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

25 декабря стало известно, что футболист покинет «Крылья Советов» этой зимой. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев близок к переходу в «Локомотив».

В текущем сезоне 18-летний нападающий сыграл за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-pinyaev-stal-dlya-menya-otkry-tiem-goda-v-rpl/
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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