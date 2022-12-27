Агент Алипа: «Приход Ренана в «Зенит»? Зимой не будет аренды Нуралы»

Агент Сослан Касабиев, который представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказался о том, как повлияет возможный переход Роберта Ренана на будущее его клиента в питерской команде.

Ранее сообщалось, что 19-летний защитник может перейти в «Зенит» из «Коринтианса» в обмен на Юри Алберто, который не хочет возвращаться в российский клуб по окончанию аренды в бразильском клубе.

«Если Алип будет получать мало игровой практики, то, скорее всего, он уйдет в аренду. Но пока что Семак ему доверяет и видит основным центральным защитником. По крайней мере, в конце первой половины чемпионата России. Зимой по-любому не будет никакой аренды. Думаю, что Алип останется в «Зените» до конца чемпионата России», — приводит слова Касабиева «РБ Спорт».

14 декабря питерский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним защитником из Казахстана по схеме «2,5+1».

В текущем сезоне Ренар провел за «Коринтианс» 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Tranfermarkt составляет 2 миллиона евро.