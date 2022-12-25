Мостовой — о трансфере Сычевого в «Крылья Советов»: «О повышении здесь речи не идет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«О каком-то повышении здесь речи не идет, потому что «Крылья Советов» ниже «Оренбурга» в турнирной таблице. Если рассматривать этот переход в футбольном плане, я не вижу особой разницы. Другое дело, что «Крылья Советов» — это команда, которая из года в год продает футболистов. Скорее всего, переход Сычевого как-то с этим связан. А так — не вижу никакой разницы», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист будет выступать в новом клубе под фамилией Писарский.