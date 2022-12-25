Масалитин: «Бердыев — хороший тренер. Вместе с ним «Сочи» может стать еще одной сильной командой»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Понятно, что Бердыев является хорошим тренером, он добивался хороших результатов. Он долго отсутствовал в нашем чемпионате, работал в Иране. Мы получим еще одну хорошую команду. Возможно, «Сочи» сможет потрепать нервы лидерам уже весной, а летом из них уже получится боеспособный коллектив. Надо приветствовать возвращение Бердыева. Он знает наши условия, футболистов. Перестройка не затянется. Я только за это назначение», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 года. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.