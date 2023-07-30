Мане будет зарабатывать в «Аль-Насре» более 40 миллионов евро в год

По информации источника, 31-летний сенегалец будет зарабатывать более 40 миллионов евро в год.

Ранее Мане не включили в заявку на товарищеский матч против «Кавасаки» из-за предстоящей смены клуба.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за мюнхенцев 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач.

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