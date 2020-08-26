Месси отказался от сокращения зарплаты и выразил недоверие руководству «Барселоны»

Испанские СМИ публикуют новую информацию о том, почему форвард «Барселоны» Лионель Месси выразил желание покинуть клуб. Аргентинец ранее попросил клуб отпустить его, но в «Барсе» заявили, что для этого нет юридических оснований.

Как сообщает RAC 1, ранее Месси в присутствии команды говорил с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу и отказался от второго сокращения зарплаты. Он заявил, что президент в прошлом много раз жульничал и переговоров больше не будет.

По данным Cadena Cope, форвард не доверяет руководству клуба и не верит, что оно может изменить ситуацию в команде к лучшему. Кроме того, он полагает, что построить новую, конкурентоспособную команду при нынешнем руководстве невозможно, и они неуважительно относились к некоторым игрокам каталонского клуба.

Сумма отступных в контракте игрока — 700 миллионов евро. По некоторым данным, «Барса» может отпустить его за 222 миллиона.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.