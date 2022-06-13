«Ливерпуль» в ближайшее время объявит о трансфере Нуньеса

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб согласовал с португальской стороной трансфер 22-летнего уругвайца. Сам игрок получит контракт до лета 2028 года. В ближайшее время «Ливерпуль» объявит о переходе игрока.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы заплатят за футболиста 80 миллионов евро, сумма возможных бонусных выплат может достичь 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».