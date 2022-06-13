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Сегодня, 01:17

«Арсенал» связывался с окружением Боуэна

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«Арсенал» связывался с окружением нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «канониров» осознает, что стоимость футболиста будет высокой из-за успешного сезона в АПЛ и дебюта в составе сборной Англии.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провел за «Вест Хэм» 51 матч, забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.

Контракт Боуэна с «молотобойцами» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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