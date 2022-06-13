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Сегодня, 06:57

«Бенфика» сообщила о переходе Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Дарвин Нуньес.
Фото AFP

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес переходит в «Ливерпуль», сообщается на официальном сайте португальской команды.

Клубы договорились о трансфере 22-летнего уругвайца за 75 млн евро. Сумма может быть увеличена до 100 млн евро при определенных условиях. Теперь игроку осталось подписать договор с «Ливерпулем». Ожидается, что контракт форварда будет рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».

Источник: https://www.slbenfica.pt/pt-pt/agora/noticias/2022/06/13/futebol-benfica-darwin-comunicado-cmvm-transferencia-liverpool
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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«Ливерпуль» в ближайшее время объявит о трансфере Нуньеса
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