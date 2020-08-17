Лига Узбекистана потребовала расследовать переход Жасура Жалолиддинова в «Локомотив»

Переход полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив» может стать предметом расследования, сообщает Stadion.uz.

По данным источника, узбекистанская лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию с требованием расследовать обстоятельства перехода 18-летнего игрока. Утверждается, что к «железнодорожникам» он присоединился на правах свободного агента, а контракт с «Бунедкором» был расторгнут до этого. Однако документ о расторжении договора так и не поступил в лигу, для которой он формально по-прежнему представляет узбекистанский клуб.

При этом агентство по управлению государственными активами дважды обращалось в «Бунедкор» с просьбой предоставить информацию о переходе Джалолиддинова, но клуб отвечал отказом.

На данный момент Джалолиддинов не провел за «Локомотив» ни одного матча.