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Лига Узбекистана потребовала расследовать переход Жасура Жалолиддинова в «Локомотив»

13:35
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
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Переход полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив» может стать предметом расследования, сообщает Stadion.uz.

По данным источника, узбекистанская лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию с требованием расследовать обстоятельства перехода 18-летнего игрока. Утверждается, что к «железнодорожникам» он присоединился на правах свободного агента, а контракт с «Бунедкором» был расторгнут до этого. Однако документ о расторжении договора так и не поступил в лигу, для которой он формально по-прежнему представляет узбекистанский клуб.

При этом агентство по управлению государственными активами дважды обращалось в «Бунедкор» с просьбой предоставить информацию о переходе Джалолиддинова, но клуб отвечал отказом.

На данный момент Джалолиддинов не провел за «Локомотив» ни одного матча.

Дополнительная информация:

https://stadion.uz/news/detail/262294?utm_source=twitter&utm_medium=stadionuz&utm_term=twi_page&utm_content=news&utm_campaign=stadion_uz

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