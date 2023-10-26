Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

26 октября, 12:45

Кутепов о возможном переходе в «Истанбулспор»: «Сопоставив все риски, понял — оно того не стоит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Велеса» Илья Кутепов.
Илья Кутепов.
Фото ФК «Велес»

Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о неосуществившемся переходе в турецкий «Истанбулспор».

«Шли переговоры о зарплате, о длительности контракта — все предметно. Но были и факторы, которые меня смущали: комиссионные турецкому агенту-посреднику, которые нужно было отдать с зарплаты, а она предполагалась не очень-то высокой. Это разовая выплата, но и комиссия немаленькая. Плюс меня смутило... Сложилось ощущение, что ты будто напрашиваешься в клуб, а не они тебя приглашают», — сказал Кутепов «СЭ».

30-летний защитник также объяснил, какие риски существовали при переезде в Турцию.

«Мы даем тебе такую зарплату, но ты должен заплатить комиссионные. Мы тебе выделим деньги на квартиру, но тебе придется доплачивать. Мы тебе дадим машину, но ее ты будешь сам заправлять с той зарплаты, которая останется... Все в таком духе. А зарплата там выплачивается не каждый месяц, а три раза за сезон. Учитывая обычные турецкие задержки с выплатами и инфляцию, можно просидеть и полгода без денег. Мне сразу дали понять, что там это нормальная ситуация, и она никого не удивляет. Сопоставив все риски, я понял, что оно того не стоит», — добавил Кутепов.

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 8 матчей и отличился одним голом.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Илья Кутепов
ФК Велес
1
1
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения
«РИА Новости»: батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ влился в состав ВС РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» может подписать Мактоминея из «МЮ» в связи с дисквалификацией Тонали

Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» купил Мусиалу
Новости
RSS RSS
Все новости