Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» купил Мусиалу

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», утверждает Bild.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта 20-летнего немца, поэтому «Манчестер Сити» может сделать «Баварии» очень крупное предложение.

В текущем сезоне Мусиала провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов евро.