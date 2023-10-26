Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

26 октября, 15:56

Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» купил Мусиалу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», утверждает Bild.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта 20-летнего немца, поэтому «Манчестер Сити» может сделать «Баварии» очень крупное предложение.

В текущем сезоне Мусиала провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов евро.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Джамал Мусиала
0
Читайте также
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения
«РИА Новости»: батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ влился в состав ВС РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кутепов о возможном переходе в «Истанбулспор»: «Сопоставив все риски, понял — оно того не стоит»

«Манчестер Сити» готов отпустить Альвареса за 80 миллионов фунтов
Новости
RSS RSS
Все новости