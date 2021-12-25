Кришито отклонил предложение «Торонто»
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито отказался от перехода в «Торонто», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 34-летний итальянец отклонил двухлетнее предложение от клуба МЛС и намерен остаться в генуэзском клубе. Защитник является капитаном «Дженоа».
Кришито — воспитанник «Дженоа». С 2011 по 2018 год защитник выступал за «Зенит». В текущем сезоне Кришито провел 15 матчей в серии А, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.
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