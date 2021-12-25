Маммана намерен покинуть РПЛ и может вернуться в «Ривер Плейт»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, арендованный «Сочи», может покинуть РПЛ, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, 25-летний аргентинец не собирается оставаться в чемпионате России на следующий сезон и рассматривает возвращение в «Ривер Плейт».

Также сообщается, что есть вариант, при котором Маммана расторгнет контракт с «Зенитом» в ближайшее время и вернется в Аргентину в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Маммана провел 5 матчей за «Сочи» и не отметился результативными действиями.