Маммана намерен покинуть РПЛ и может вернуться в «Ривер Плейт»
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, арендованный «Сочи», может покинуть РПЛ, сообщает TyC Sports.
По сведениям источника, 25-летний аргентинец не собирается оставаться в чемпионате России на следующий сезон и рассматривает возвращение в «Ривер Плейт».
Также сообщается, что есть вариант, при котором Маммана расторгнет контракт с «Зенитом» в ближайшее время и вернется в Аргентину в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Маммана провел 5 матчей за «Сочи» и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю