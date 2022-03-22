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Сегодня, 04:10

Кессье прошел медосмотр перед летним трансфером в «Барселону»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 25-летний ивуариец прошел медосмотр перед заключением контракта с каталонским клубом. Сообщалось, что зарплата составит около 7 млн евро, а также хавбек получит подписной бонус.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 30 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и одна результативная передача. Контракт полузащитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.

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