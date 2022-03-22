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Сегодня, 07:01

Скауты «Вест Хэма» просматривали Деулофеу в матче с «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, скауты лондонского клуба просматривали 28-летнего испанца в матче серии А против «Наполи» (1:2), где Деулофеу стал автором единственного гола своей команды. Ранее форвард уже выступал в АПЛ за «Эвертон» и «Уотфорд».

В текущем сезоне Деулофеу провел 25 матчей в серии А, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

Жерар Деулофеу
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Удинезе
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