«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»

Голкипер «Ромы» Робин Ольсен продолжит карьеру в «Кальяри». Клуб арендовал 29-летнего шведа, сообщает официальный сайт «Кальяри».

В прошлом сезоне Ольсен провел 27 матчей в серии А, в которых пропустил 42 гола. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Отметим, что ранее в СМИ появлась информация, что на Ольсена претендует «Динамо». Трансферная стоимость вратаря, по данным transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.

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