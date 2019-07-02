Источник: "Лацио" может купить Чалова летом

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может покинуть российскую команду, утверждает Tuttomercatoweb.com. По информации СМИ, "Лацио" планирует приобрести 21-летнего российского футболиста в текущее летнее трансферное окно.

Также отмечается, что "Валенсия"​ проявляет серьезный интерес к Чалову. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют: "Монако", "Севилья" и лондонский "Арсенал".

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь