СМИ: "Арсенал" проявляет интерес к Чалову

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов​ может продолжить карьеру в Англии.

Лондонский "Арсенал" – один из топ-клубов, которые следят за прогрессом 21-летнего нападающего, утверждает Sky Sports. По информации английских СМИ, на Чалова также претендуют "Монако" и "Севилья"​.

Действующий контракт россиянина с армейцами рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 Федор Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард стал лучшим бомбардиром российской премьер-лиги, забив 15 голов в 30 встречах.