«Интер» летом может подписать Толиссо в качестве свободного агента

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Интер», который намерен подписать игрока следующим летом в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Толиссо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.