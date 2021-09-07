«Атлетико» может приобрести Мартинеса из «Астон Виллы», если Облак покинет клуб

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в Испании, сообщает La Razon.

По сведениям источника, на 29-летнего игрока сборной Аргентины претендует «Атлетико». Мадридцы рассматривают голкипера в качестве замены Яну Облаку, если тот решит покинуть клуб следующим летом.

В минувшем сезоне Мартинес провел 38 матчей в АПЛ, в которых пропустил 46 мячей и 15 раз сыграл на ноль. Вместе со сборной Аргентины вратарь стал обладателем Кубка Америки.