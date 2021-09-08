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Асенсио отказался переходить в «Тоттенхэм» и «Милан»

08:16
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Милана», сообщает Marca.

По информации источника, 25-летний испанец рассчитывает вернуть себе стабильное место в стартовом составе «Королевского клуба».

В сезоне-2021/22 Асенсио принял участие в трех матчах «Реала», во всех случаях выходя на замену в концовках встреч. Футболист не отличился результативными действиями в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/09/07/61372c93268e3e1e4c8b45a2.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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