Игнатьев объяснил уход Кругового в ЦСКА из «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«Футболисты так устроены, что в самосознании первичен футбол — зарплата и прочие привилегии всегда будут на втором плане. Как только футболист не получает достаточного количества игрового времени, он перестает получать удовольствие и начинает тосковать, и зарплата в конечном итоге не особо в радость. Думаю, что Круговой в последнее время в «Зените» не испытывал радости от футбола, отчего и принял решение уйти в ЦСКА», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».