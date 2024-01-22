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Сегодня, 04:57

«Атлетико» заплатит за аренду Мойзе Кина 400 тысяч евро

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мадридцы арендуют 23-летнего итальянца до конца сезона за 400 тысяч евро и с выплатой полной зарплаты. Переговоры находятся в финальной стадии.

Кин с 2021 года выступает за туринцев. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Мойзе Кин
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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