Гвардьола поздравил "МЮ" с покупкой Магуайра из "Лестера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Ливерпулем" (1:1, 5:4 – по пен.) в матче за Суперкубок Англии поздравил "Манчестер Юнайтед" с приобретением защитника Гарри Магуайра из "Лестера", сообщает Sky Sports.

"Магуайр – отличный футболист. "Манчестер Сити" проявлял интерес к нему, но не получилось оформить этот переход. "Манчестер Юнайтед" мог. Он отличный игрок, выступает за сборную Англии, продемонстрировал свой уровень на чемпионате мира-2018. Гарри хорошо действует на втором этаже, владение мячом и скорость... Обладает всеми нужными качествами. Поздравляю "Манчестер Юнайтед" с этой покупкой", – приводит слова Гвардьолы Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Магуайр прошел медосмотр в "МЮ". В ближайшее время защитник станет игроком "красных дьяволов".

Источник: Магуайр прошел медосмотр в "МЮ". Скоро объявят о переходе