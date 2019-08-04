17:41 | Футбол — Трансферы

Источник: Магуайр прошел медосмотр в "МЮ". Скоро объявят о переходе

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Защитник "Лестера" Харри Магуайр в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, 26-летний англичанин уже прошел медосмотр. "Красные дьяволы" подпишут контракт с футболистом до 2024 года.

Магуайр будет зарабатывать около 5,5 миллионов евро за сезон в "МЮ". В ближайшее время должны объявить о его переходе. Ранее сообщалось, что англичанин прибыл в Манчестер для подписания контракта с клубом.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро. В активе защитника 20 игр за сборную Англии.

 

Отметим, что Магуайр может стать самым дорогим защитником в истории футбола. "МЮ" готов заплатить "Лестеру" около 80 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. Трансферный рекорд по сумме, выплаченной за игрока обороны, принадлежит игроку "Ливерпуля" Виргилу ван Дейку, который перешел в мерсисайдскую команду в январе 2018-го из"Саутгемптона" за 84,65 миллионов евро.

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