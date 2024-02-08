Глава ла лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что вероятность перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» увеличивается.

«Несколько недель назад я говорил, что веротяность около 50 процентов, сейчас даже больше. 55/60 процентов? Да, я так думаю. Каждый день, когда Мбаппе не подписывает новый контракт с «ПСЖ», процент увеличивается», — цитирует Тебаса журналист Фабрицио Романо.

Контракт 25-летнего француза с парижанами истекает летом этого года. Сейчас Мбаппе может свободно вести переговоры с другими клубами.

7 февраля в испанской El Larguero сообщили, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов.