Флик подпишет Вернера в случае, если возглавит «Барселону»

Экс-наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик, являющийся основным претендентом на пост главного тренера «Барселоны», уже определился с первым новичком в клубе.

Согласно данным Todofichajes, 58-летний специалист настаивает на переходе своего соотечественника — нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

По информации источника, ради приобретения немецкого игрока руководство «сине-гранатовых» будет готово продать форварда Рафинью, которым интересуются несколько клубов АПЛ.

В зимнее трансферное окно Вернер пополнил состав «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона-2023/24 с правом возможного выкупа за 25 миллионов евро. За лондонцев он отыграл четыре матча, отдав два результативных паса. Его действующий контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.