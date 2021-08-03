Форвард «Челси» Броя входит в сферу интересов «Удинезе»

«Удинезе» обратился в «Челси» с просьбой об аренде нападающего Армандо Бройи, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, речь идет об аренде на один сезон. «Челси» также общается с игроком о продлении контракта.

19-летний албанец в прошлом сезоне выступал за «Витесс» на правах аренды. Он провел за команду 34 матча и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.