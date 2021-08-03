Форвард «Челси» Броя входит в сферу интересов «Удинезе»
01:19
«Удинезе» обратился в «Челси» с просьбой об аренде нападающего Армандо Бройи, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, речь идет об аренде на один сезон. «Челси» также общается с игроком о продлении контракта.
19-летний албанец в прошлом сезоне выступал за «Витесс» на правах аренды. Он провел за команду 34 матча и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.
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