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Форвард «Челси» Броя входит в сферу интересов «Удинезе»

01:19
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«Удинезе» обратился в «Челси» с просьбой об аренде нападающего Армандо Бройи, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, речь идет об аренде на один сезон. «Челси» также общается с игроком о продлении контракта.

19-летний албанец в прошлом сезоне выступал за «Витесс» на правах аренды. Он провел за команду 34 матча и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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