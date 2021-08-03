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Джанлука Ди Марцио: «Интер» отклонил предложение «Челси» по Лукаку

00:55
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«Интер» отказался продавать в «Челси» форварда Ромелу Лукаку, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, лондонский клуб предложил за игрока около 100 миллионов евро. «Челси» предложил включить в сделку Маркоса Алонсо. «Интер» отклонил предложение, так как в клубе считают бельгийца неприкосновенным и не собираются продавать его.

В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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