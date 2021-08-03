«Челси» готов обменять Кенеди на Кунде
02:07
«Челси» не оставляет попыток заполучить защитника сборной Франции Жюля Кунде. По информации Goal, лондонский клуб предложил полузащитнику Кенеди присоединиться к «Севилье» в качестве обмена на 22-летнего игрока обороны.
Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с Кунде о контракте до 2026 года. Однако клубам осталось согласовать детали перехода.
В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах за «Севилью» во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2). 25-летний Кенеди же играл на правах аренды за «Гранаду», забив 8 голов и сделав 6 голевых передач в 44 матчах во всех турнирах.
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