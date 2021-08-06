«Эвертон» интересуется Рондоном

Форвард китайского клуба «Далянь Про» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 31-летний венесуэлец может расторгнуть контракт с «Далянь Про» из-за финансовых проблем клуба. Сообщается, что игроком интересуется «Эвертон» и лично Рафаэль Бенитес, который уже работал с форвардом.

Рондон выступал за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА, а также за английские «Ньюкасл» и «Вест Бромвич».