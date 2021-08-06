Макаров назвал переход в «Динамо» из «Рубина» новым вызовом
16:21
Новичок «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход в московскую команду из «Рубина».
«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперед и расти. Надеюсь и верю, что всё получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», — приводит слова Макарова пресс-служба московского клуба на своем официальном сайте.
Ранее, 6 августа, «Динамо» объявило о подписании 5-летнего контракта с 23-летним российским футболистом.
Макаров был вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020, но не сыграл ни минуты на турнире.
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