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Макаров назвал переход в «Динамо» из «Рубина» новым вызовом

16:21
Денис Макаров. Фото Instagram
Денис Макаров. Фото Instagram
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Новичок «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход в московскую команду из «Рубина».

«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперед и расти. Надеюсь и верю, что всё получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», — приводит слова Макарова пресс-служба московского клуба на своем официальном сайте.

Ранее, 6 августа, «Динамо» объявило о подписании 5-летнего контракта с 23-летним российским футболистом.

Макаров был вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020, но не сыграл ни минуты на турнире.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/denis-makarov-stal-igrokom-dinamo

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