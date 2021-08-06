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Австралийский клуб объявил о переходе Лескано из «Енисея»

07:22
Хуан Эдуардо Лескано. Фото ФК «Брисбейн Рор»
Хуан Эдуардо Лескано. Фото ФК «Брисбейн Рор»
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«Брисбейн Рор» объявил о переходе нападающего «Енисея» Хуана Эдуардо Лескано. 28-летний аргентинец подписал двухлетний контракт.

«Я хотел что-то изменить и решил с семьей воспользоваться этой возможностью, чтобы приехать в Брисбен. Мы счастливы и взволнованы, потому что это хорошая страна с хорошими людьми. Однако я приехал сюда не на каникулы. Я приехал на работу. Посмотрел восемь или девять игр «Брисбейн Рор», когда услышал об этом варианте. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха», — приводит пресс-служба клуба слова Лескано.

Публикация от Brisbane Roar FC (@brisbaneroarfc)

Всего за «Енисей» Лескано провел 117 матчей, в которых забил 30 мячей.

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Евгений Козинов все материалы автора

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