Австралийский клуб объявил о переходе Лескано из «Енисея»

«Брисбейн Рор» объявил о переходе нападающего «Енисея» Хуана Эдуардо Лескано. 28-летний аргентинец подписал двухлетний контракт.

«Я хотел что-то изменить и решил с семьей воспользоваться этой возможностью, чтобы приехать в Брисбен. Мы счастливы и взволнованы, потому что это хорошая страна с хорошими людьми. Однако я приехал сюда не на каникулы. Я приехал на работу. Посмотрел восемь или девять игр «Брисбейн Рор», когда услышал об этом варианте. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха», — приводит пресс-служба клуба слова Лескано.

Всего за «Енисей» Лескано провел 117 матчей, в которых забил 30 мячей.