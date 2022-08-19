Каррера считает, что Балотелли не будет негативно влиять на Дзюбу

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о новом клубе Артема Дзюбы «Адана Демирспоре».

«Думаю, Дзюба очень хорошо обдумал свой выбор. «Адана Демирспор» — хороший клуб! Мы все знаем Балотелли, каким он был 2012 году и каким стал после, будет ли он негативно влиять на Дзюбу? Артем достаточно большой, чтобы самому понимать, как лучше надо играть. Балотелли не должен на него влиять», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее, 18 августа, «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с 33-летним игроком. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год. Форвард присоединился к команде свободным агентом.

В прошлом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах.