Нападающий «Фулхэма» Мунис перейдет в «Мидлсбро»

«Мидлсбро» арендует нападающего «Фулхэма» Родриго Муниса, сообщает Football Insider. В скором времени 21-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

В первых двух матчах АПЛ форвард оставался на скамейке запасных. Руководство клуба поддерживает переход футболиста, чтобы он мог регулярно получать игровое время.

Мунис начал свою карьеру в чемпионате Бразилии, выступая за «Фламенго», играл на правах аренды в «Куритибе». К «дачникам» форвард перешел прошлым летом. Действующий контракт игрока истекает в 2026 году.

В прошлом сезоне Мунис провел 28 матчей за «Фулхэм», забив 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро.