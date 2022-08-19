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Сегодня, 12:23

Нападающий «Фулхэма» Мунис перейдет в «Мидлсбро»

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«Мидлсбро» арендует нападающего «Фулхэма» Родриго Муниса, сообщает Football Insider. В скором времени 21-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

В первых двух матчах АПЛ форвард оставался на скамейке запасных. Руководство клуба поддерживает переход футболиста, чтобы он мог регулярно получать игровое время.

Мунис начал свою карьеру в чемпионате Бразилии, выступая за «Фламенго», играл на правах аренды в «Куритибе». К «дачникам» форвард перешел прошлым летом. Действующий контракт игрока истекает в 2026 году.

В прошлом сезоне Мунис провел 28 матчей за «Фулхэм», забив 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро.

Источник: https://www.footballinsider247.com/fulham-star-muniz-undergoes-middlesbrough-medical-exclusive/
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