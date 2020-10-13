«Динамо» подписало вратаря юношеской сборной России

Вратарь «Ленинградца» Иван Будачев стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В новом клубе 19-летний россиянин получил 16-й номер.

В составе санкт-петербургского клуба Будачев провел 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч при 13 «сухих» матчах.