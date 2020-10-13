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«Динамо» подписало вратаря юношеской сборной России

15:13
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Вратарь «Ленинградца» Иван Будачев стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В новом клубе 19-летний россиянин получил 16-й номер.

В составе санкт-петербургского клуба Будачев провел 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч при 13 «сухих» матчах.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15831

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