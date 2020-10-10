«Динамо» может подписать защитника «Спортинга»
По информации «СЭ», защитник «Спортинга» Стефан Ристовски попал в сферу интересов «Динамо».
Ранее A Bola сообщила, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в России. В качестве претендентов на игрока называют «Динамо» и «Спартак». Трансфер Ристовски оценивают в 2,5-3 миллиона евро. По нашим данным, красно-белые не интересуются македонцем.
В минувшем сезоне защитник провел 26 матчей за «Спортинг» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до 30 июня 2022 года. Стоимость игрока по версии портала transfermarkt.de составляет 3,5 миллиона евро. В его активе более 50 матчей за сборную Северной Македонии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.