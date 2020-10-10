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«Динамо» может подписать защитника «Спортинга»

20:30
Стефан Ристовски. Фото AFP
Стефан Ристовски. Фото AFP
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По информации «СЭ», защитник «Спортинга» Стефан Ристовски попал в сферу интересов «Динамо».

Ранее A Bola сообщила, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в России. В качестве претендентов на игрока называют «Динамо» и «Спартак». Трансфер Ристовски оценивают в 2,5-3 миллиона евро. По нашим данным, красно-белые не интересуются македонцем.

В минувшем сезоне защитник провел 26 матчей за «Спортинг» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до 30 июня 2022 года. Стоимость игрока по версии портала transfermarkt.de составляет 3,5 миллиона евро. В его активе более 50 матчей за сборную Северной Македонии.

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