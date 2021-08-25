Дилэйни перейдет в «Севилью»
06:34
Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни продолжит карьеру в Испании. Как сообщает журналист Николо Скира, «Севилья» согласовала с дортмундской «Боруссией» трансфер 29-летнего игрока.
По информации источника, сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. С испанским клубом датчанин подпишет трехлетний контракт.
В прошлом сезоне Дилэйни сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
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