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Дилэйни перейдет в «Севилью»

06:34
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Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни продолжит карьеру в Испании. Как сообщает журналист Николо Скира, «Севилья» согласовала с дортмундской «Боруссией» трансфер 29-летнего игрока.

По информации источника, сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. С испанским клубом датчанин подпишет трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Дилэйни сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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