Дилэйни перейдет в «Севилью»

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни продолжит карьеру в Испании. Как сообщает журналист Николо Скира, «Севилья» согласовала с дортмундской «Боруссией» трансфер 29-летнего игрока.

По информации источника, сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. С испанским клубом датчанин подпишет трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Дилэйни сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.