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Калимуэндо может стать одноклубником «Аталанты»

04:48
Арно Калимуэндо. Фото Instagram
Арно Калимуэндо. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Аталанта» заинтересована в подписании 19-летнего француза.

В прошлом сезоне Калимуэндо играл на правах аренды за «Ланс», за который он в 30 матчах забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

Напомним, за «Аталанту» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

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Евгений Козинов все материалы автора

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