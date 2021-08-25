Калимуэндо может стать одноклубником «Аталанты»
04:48
Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо может продолжить карьеру в Италии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Аталанта» заинтересована в подписании 19-летнего француза.
В прошлом сезоне Калимуэндо играл на правах аренды за «Ланс», за который он в 30 матчах забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.
Напомним, за «Аталанту» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
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