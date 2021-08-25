Башич прилетел в Рим для перехода в «Лацио»

Полузащитник «Бордо» Тома Башич продолжит карьеру в Италии. Во вторник, 24 августа, издание Corriere dello Sport опубликовало фотографию из аэропорта Рима.

24-летний хорват пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Лацио». Стоимость трансфера составит около семи миллионов евро.

Bordeaux midfielder Toma Basic is in Rome ahead of a move to Lazio (photo via Corriere dello Sport) pic.twitter.com/LJ1JVoOyt5 — Get Italian Football News (@_GIFN) August 24, 2021

В этом сезоне Башич сыграл в трех матчах чемпионата Франции и отметился одной голевой передачей. Всего с 2018 года он провел 82 встречи в составе «Бордо», забил девять голов и сделал пять голевых передач.