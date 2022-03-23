Дибала может перейти в «ПСЖ» летом

Нападающий «Ювентус» Пауло Дибала осведомился у своего окружения о возможности перехода в «Пари Сен-Жермен» летом, сообщает Foot Mercato.

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает команду.

«ПСЖ» интересовался аргентинский футболистом три года назад, когда Леонардо вернулся в в клуб в качестве спортивного директора. Тогда ему удалось договориться с игроком, но трансфер так и не состоялся.

В этом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.