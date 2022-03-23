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Сегодня, 02:13

Дибала может перейти в «ПСЖ» летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ювентус» Пауло Дибала осведомился у своего окружения о возможности перехода в «Пари Сен-Жермен» летом, сообщает Foot Mercato.

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает команду.

«ПСЖ» интересовался аргентинский футболистом три года назад, когда Леонардо вернулся в в клуб в качестве спортивного директора. Тогда ему удалось договориться с игроком, но трансфер так и не состоялся.

В этом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Пауло Дибала
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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