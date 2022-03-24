«Барселона» нацелена на приобретение Антони из «Аякса». В переговорах участвует Дани Алвес

Дани Алвес помогает «Барселоне» в переговорах по трансферу Антони из «Аякса»

«Барселона» намерена приобрести нападающего «Аякса» Антони, сообщает UOL. Отмечается, что бразилец будет приоритетной целью каталонцев в период летнего трансферного окна.

По данным источника, одну из основных ролей в переговорном процессе выполняет защитник «Барселоны» Дани Алвес, который играл вместе с Антони за Сан-Паулу с 2019 по 2020 год.

«Аякс» готов продать бразильца за 40 миллионов евро.

Контракт Антони с амстердамским клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро. В сезоне-2021/22 22-летний футболист отыграл за «Аякс» 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.