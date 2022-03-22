«Интер» готовит предложение «Челси» по Лукаку. Футболист уже попрощался с одноклубниками

«Интер» работает над возвращением нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгиец уже попрощался с одноклубниками, сообщает Calciomarcato со ссылкой на журналиста Фабио Бергоми.

Сообщается, что руководство «Интера» готовится в значительной степени обновить состав команды к следующему сезону. По данным источника, клуб могут покинуть Лаутаро Мартинес, Алексис Санчес, Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо.

Лукаку выступал в составе нерадзурри с 2019 по 2021 год. Перед сезоном-2021/22 футболист перешел в «Челси». В составе лондонцев 28-летний бельгиец провел 34 матча во всех турнирах. Забил 12 голов и отдал две результативные передачи.