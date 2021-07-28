Дриусси ведет переговоры с клубами МЛС «Остин» и «Интер Майами»
10:09
Экс-нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси с большой долей вероятности продолжит карьеру в МЛС. Аргентинец ведет переговоры с клубами «Интер Майами», сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
25-летний Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года, его контракт действовал до конца июня 2022-го.
Всего в составе сине-бело-голубых форвард провел 138 матчей, забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.
В составе «Зенита» Дриусси трижды стал чемпионом России, два раза брал Суперкубок и единожды — Кубок страны.
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