Дриусси ведет переговоры с клубами МЛС «Остин» и «Интер Майами»

Экс-нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси с большой долей вероятности продолжит карьеру в МЛС. Аргентинец ведет переговоры с клубами «Интер Майами», сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

25-летний Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года, его контракт действовал до конца июня 2022-го.

Всего в составе сине-бело-голубых форвард провел 138 матчей, забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

В составе «Зенита» Дриусси трижды стал чемпионом России, два раза брал Суперкубок и единожды — Кубок страны.