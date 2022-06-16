Экс-президент «Ростова» Шикунов удивлен, что «Краснодар» не удержал Уткина

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о переходе полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в «Ростов».

Как сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.

— Уткин прекрасный футболист, отлично провел сезон в «Ахмате», — цитирует Шикунова «РБ Спорт». — У него в «Краснодаре» так не получалось играть, как в «Ахмате». Квалифицированный и обученный парень. Удачная сделка для «Ростова». Я удивлен почему «Краснодар» его не удержал, но это их проблемы.

— Зачем Уткину переходить в «Ростов»? Это трамплин для Даниила?

— «Ростов» — очень хороший вариант для продолжения карьеры. Тем более клуб возглавляет тренер сборной России. Когда-то Уткин попадет в сборную. Ростов находится в южном регионе, рядом с Краснодаром, ему там будет комфортно.

В прошедшем сезоне Уткин играл на правах аренды в «Ахмате». Полузащитник забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.