Уткин перешел из «Краснодара» в «Ростов»
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешел в «Ростов».
Как сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.
В прошедшем сезоне Уткин играл на правах аренды в «Ахмате». Полузащитник забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/8675
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|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
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|50
|
6
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|9
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|48
|
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|42
|
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|12
|5
|13
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|41
|
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|8
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|8
|9
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|33
|
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|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
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|34-56
|29
|
16
|Арсенал
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|8
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
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Сочи
|14
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|
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Ростов
|14
|П
|
|
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|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
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|
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|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
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Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|4
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
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