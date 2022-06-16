Уткин перешел из «Краснодара» в «Ростов»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешел в «Ростов».

Как сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.

В прошедшем сезоне Уткин играл на правах аренды в «Ахмате». Полузащитник забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.